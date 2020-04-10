Президент WBC назвав Україну майбутньою боксерською країною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент Всесвітнього боксерського союзу (WBC) Маурісіо Сулейман під час прямого ефіру в Instagram с Luckypunch.net, поділився своєю думкою про бокс України, інформує УНН з посиланням на Luckypunch.net.
На думку голови організації, Україна займатиме провідне місце в світовому боксі.
"Ви ж знаєте, що WBC після Конгресу організації в Києві помістив прапор України на свій пояс і логотип. Для нас це честь, адже Україна - майбутнє боксу. Віталій і Володимир Клички зробили велику історію боксу, а зараз її пишуть Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик і багато інших українських боксери", - заявив Сулейман.
Як повідомляв УНН, Сулейман піддав критиці підготовку Енді Руїса до повторного бою з Ентоні Джошуа.