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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент-беглец Ашраф Гани принес извинения афганскому народу

Президент-беглец Ашраф Гани принес извинения афганскому народу

Киев  •  УНН

 • 16986 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из Кабула, когда силы Талибана вышли на окраину города в прошлом месяце, извинился за резкое падение своего правительства, но опроверг слухи, что он, якобы, забрал с собой миллионы долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

В заявлении, Гани сообщил, что он покинул страну по настоянию своей службы безопасности, которая сказала, что, если он останется, существует риск "такой же ужасной драки между улицами, от которой город пострадал во время Гражданской войны в 1990-х годах".

"Уехать из Кабула было самым трудным решением в моей жизни, но я считал, что это единственный способ заставить замолчать и спасти Кабул и его 6 млн жителей", - сказал он.

Заявление в значительной степени перекликалась с посланием, которое Гани отправил из Объединенных Арабских Эмиратов сразу после его отъезда, которое вызвало резкую критику со стороны бывших союзников, которые обвиняли его в предательстве.

Гани, бывший сотрудник Всемирного банка, который стал президентом после двух выборов, омраченных широко распространенными обвинениями в мошенничестве с обеих сторон, отверг утверждения о том, что он уехал с миллионами долларов наличными, как "полностью и категорически ложные".

"Коррупция - это чума, которая наносит ущерб нашей стране в течение десятилетий, и борьба с коррупцией была в центре моих усилий в качестве президента", - сказал Гане, добавив, что он и его жена ливанского происхождения "педантично относились к личным финансам".

Он выразил благодарность за жертвы, принесенные афганцами за последние 40 лет войны в стране.

"... Я приношу свои извинения афганскому народу за то, что я не смог закончить ее (каденцию) иначе".

Statement 8 September 2021 pic.twitter.com/5yKXWIdLfM

- Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 8, 2021

Дополнение

Боевики движения "Талибан" в июле и августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

Местные СМИ сообщили, что Гани убегая увез с собой миллионы долларов наличными. СМИ Афганистана также сообщали о том, что деньги и ценности, в том числе и антиквариат, вывезли с собой и другие чиновники правительства Гани.

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