Президент-втікач Ашраф Гані приніс вибачення афганському народу

Деталі

У заяві, Гані повідомив, що він покинув країну через наполягання своєї служби безпеки, яка сказала, що, якщо він залишиться, існує ризик "тієї ж жахливої ​​бійки між вулицями, від якої місто постраждало під час Громадянської війни в 1990-х роках".

"Виїхати з Кабула було найважчим рішенням в моєму житті, але я вважав, що це єдиний спосіб змусити замовкнути і врятувати Кабул і його 6 мільйонів жителів", - сказав він.

Заява в значній мірі перегукувалася з посланням, яке Гані відправив з Об'єднаних Арабських Еміратів відразу після його від'їзду, яке викликало різку критику з боку колишніх союзників, які звинувачували його в зраді.

Гані, колишній співробітник Світового банку, який став президентом після двох виборів, затьмарених широко поширеними звинуваченнями в шахрайстві з обох сторін, відкинув твердження про те, що він пішов з мільйонами доларів готівкою, як "повністю і категорично помилкові".

"Корупція - це чума, яка завдає шкоди нашій країні протягом десятиліть, і боротьба з корупцією була в центрі моїх зусиль в якості президента", - сказав Гані, додавши, що він і його дружина ліванського походження "педантично ставилися до особистих фінансів" .

Він висловив вдячність за жертви, принесені афганцями за останні 40 років війни в країні.

"... Я приношу свої вибачення афганському народу за те, що я не зміг закінчити її (каденцію) інакше".

Statement 8 September 2021 pic.twitter.com/5yKXWIdLfM

Доповнення

Бойовики руху "Талібан" в липні і серпні захопили одну за одною майже всі провінції Афганістану, і 15 серпня увійшли в Кабул. Президент Афганістану Мухаммад Ашраф Гані і багато членів його уряду втекли з країни.

Місцеві ЗМІ повідомили, що Гані втікаючи вивіз із собою мільйони доларів готівкою. ЗМІ Афганістану також повідомляли, про те, що гроші і цінності, в тому числі і антикваріат, вивезли з собою і інші чиновники уряду Гані.