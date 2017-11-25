Президент почтил память жертв Голодомора

Глава государства возложил композицию из колосков и калины к памятному кресту на Михайловской площади в Киеве.

Память погибших в те страшные годы Петр Порошенко почтил, встав на колено и минутой молчания.

Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине".

В 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".