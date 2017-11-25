Президент почтил память жертв Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко почтил память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Глава государства возложил композицию из колосков и калины к памятному кресту на Михайловской площади в Киеве.
Память погибших в те страшные годы Петр Порошенко почтил, встав на колено и минутой молчания.
Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине".
В 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".