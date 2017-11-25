Президент вшанував пам'ять жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Глава держави поклав композицію із колосків та калини до пам’ятного хреста на Михайлівській площі у Києві.
Пам’ять загиблих у ті страшні роки Петро Порошенко вшанував ставши на коліно та хвилиною мовчання.
Сьогодні, у День пам’яті жертв голодоморів, також відбудуться заходи біля меморіального знаку “Свіча пам’яті” Національного музею “Меморіал пам’яті жертв голодомору в Україні”.
О 16 годині пройде загальнонаціональна акція “Запали свічку”.