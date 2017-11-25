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Президент вшанував пам'ять жертв Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Президент вшанував пам'ять жертв Голодомору

Глава держави поклав композицію із колосків та калини до пам’ятного хреста на Михайлівській площі у Києві.

Пам’ять загиблих у ті страшні роки Петро Порошенко вшанував ставши на коліно та хвилиною мовчання.

Сьогодні, у День пам’яті жертв голодоморів, також відбудуться заходи біля меморіального знаку “Свіча пам’яті” Національного музею “Меморіал пам’яті жертв голодомору в Україні”.

О 16 годині пройде загальнонаціональна акція “Запали свічку”.

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