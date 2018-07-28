Президент: власть не даст России вмешиваться во внутренние дела церкви

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю - и другим украинская власть не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - заявил Порошенко.

Напомним, Президент уверен, что Томос об автокефалии УПЦ завершит утверждение независимости Украины.