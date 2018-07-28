Президент: влада не дасть Росії втручатись у внутрішні справи церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент Петро Порошенко пообіцяв, що влада не втручатиметься у церковні справи та водночас запевнив, що вона не дасть робити цього і Росії. Про це Глава держави сказав під час урочистостей з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі, передає УНН.
"Я гарантую, що влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи. Але наголошую - і іншим державам українська влада не дозволить цього робити. Для того і вважаю конче необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, Президент упевнений, що Томос про автокефалію УПЦ довершить утвердження незалежності України.