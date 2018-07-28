Президент: влада не дасть Росії втручатись у внутрішні справи церкви

КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент Петро Порошенко пообіцяв, що влада не втручатиметься у церковні справи та водночас запевнив, що вона не дасть робити цього і Росії. Про це Глава держави сказав під час урочистостей з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі, передає УНН.