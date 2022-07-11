Президент отметил еще 287 военнослужащих государственными наградами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 287 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.
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“Вечером подписал очередной указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 287 участников боевых действий”, — говорится в обращении
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Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 25 тысяч.
“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.
Напомним
Зеленский заявил, что Украина достигла в отношениях с Польшей наивысшего уровня доверия и сотрудничества.