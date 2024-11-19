Президент: выборы будут после установления справедливого мира
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил в Верховной Раде, что выборы состоятся только после установления справедливого мира. Во время выступления он также затронул вопросы мобилизации, военного омбудсмена и индексации пенсий.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде сообщил, что выборы будут после достижения справедливого мира. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Закон не позволяет проводить выборы в военное время. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом Украина проведет и справедливые выборы
Также глава государства говорил о мобилизации - снижения мобилизационного возраста не будет; о введении должности военного омбудсмена и помощников ветеранов; об увеличении прямого финансирования бригад; индексации пенсий в 2025 году на уровень инфляции и тому подобное.
Народный депутат Ярослав Железняк также сообщил в своем Телеграмм-канале, что во время выступления Зеленского в парламенте заглушили связь и интернет, а само выступление длилось почти полтора часа.
Добавим
Ранее, в частности в иностранных СМИ появилась информация о возможном проведении выборов в Украине в первом полугодии (вероятно в мае) 2025 года. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк тогда заявил, что такая информация безосновательна.
Согласно последним социологическим опросам (группа «Рейтинг») проведение выборов президента во время войны однозначно поддерживают 22% респондентов, а проведение выборов в парламент - 28%.
В начале ноября народный депутат Украины, первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко говорил, что не видит возможности проводить любые выборы в Украине «под шахедами и под ракетами». По его мнению, они не будут демократическими.