Президент Украины обсудил с А.Меркель и Ф.Олландом состояние выполнения минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Президент Украины поблагодарил Федерального канцлера Германии и Президента Франции за неизменную поддержку в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства и реализацию полномасштабной программы реформ.
"Собеседники обсудили состояние выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе", - говорится в сообщении.