Президент України обговорив із А.Меркель та Ф.Олландом стан виконання мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа Олландом. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Президент України подякував Федеральному Канцлеру Німеччини та Президенту Франції за незмінну підтримку у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та реалізації повномасштабної програми реформ.
"Співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей з врегулювання ситуації на Донбасі", - йдеться у повідомленні.