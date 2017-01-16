Президент України обговорив із А.Меркель та Ф.Олландом стан виконання мінських угод

Як повідомили у прес-службі, Президент України подякував Федеральному Канцлеру Німеччини та Президенту Франції за незмінну підтримку у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та реалізації повномасштабної програми реформ.

"Співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей з врегулювання ситуації на Донбасі", - йдеться у повідомленні.