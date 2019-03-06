Президент Турции отреагировал на решение США лишить страну торговых льгот
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в среду критике решение хозяина Белого дома Дональда Трампа лишить Анкару торговых льгот, информирует УНН.
“Турция принимает в связи с этим решением США всесторонние меры. Мы уже к этому привыкли. Пусть никто не пытается нас воспитывать подобным образом”, — заявил турецкий лидер в эфире телеканала 24 TV.
Во вторник Трамп заявил, что намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках ГСП (Генеральной системы преференций) США. Свое решение по Турции президент объяснил “уровнем экономического развития” этой страны. По словам главы Белого дома, “за четыре с половиной десятилетия экономика Турции выросла и диверсифицировалась”.
Он также утверждает, что Турция вышла из программы ГСП других развитых стран в связи с ростом экономического развития или на основе взаимных договоренностей. При этом Трамп добавил, что США “привержены справедливой и взаимовыгодной торговле с Турцией”.
Напоминаем, Эрдоган не исключил покупку в РФ систем С-500 после операции по С-400.