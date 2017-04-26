Во Львове на здание упало дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во Львове на ул. Стуса 4 упало дерево, которое частично повредило кровлю здания общежития СК “Динамо”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Львовского городского совета.
На место прибыли коммунальные службы, разрезали и убрали дерево.
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“Это здание общежития СК „Динамо“. Дерево повредило частично крышу и окна. Службы уже работают на месте. Ожидаем технику, чтобы разрезать дерево”, — рассказала Галина Гладяк, председатель Сиховской РА.
Вследствие инцидента пострадавших и погибших нет.
Напомним, полиция сообщила о подозрении двум работникам частного предприятия, которые в ноябре 2016 года во время обрезки деревьев в Ужгороде серьезно травмировали ребенка.