Во Львове на здание упало дерево

На место прибыли коммунальные службы, разрезали и убрали дерево.

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“Это здание общежития СК „Динамо“. Дерево повредило частично крышу и окна. Службы уже работают на месте. Ожидаем технику, чтобы разрезать дерево”, — рассказала Галина Гладяк, председатель Сиховской РА.

Вследствие инцидента пострадавших и погибших нет.

Напомним, полиция сообщила о подозрении двум работникам частного предприятия, которые в ноябре 2016 года во время обрезки деревьев в Ужгороде серьезно травмировали ребенка.