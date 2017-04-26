У Львові на будівлю впало дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Львові на вул. Стуса 4 впало дерево, яке частково пошкодило покрівлю будівлі гуртожитку СК "Динамо". Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Львівської міської ради.
На місце прибули комунальні служби, які розкрижували та прибрали дерево.
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“Це будівля гуртожитку СК „Динамо“. Дерево пошкодило частково дах та вікна. Служби вже працюють на місці. Очікуємо техніку, щоб розкрижувати дерево”, — розповіла Галина Гладяк, голова Сихівської РА.
Внаслідок інциденту постраждалих та загиблих немає.
Нагадаємо, поліція повідомила про підозру двом працівникам приватного підприємства, які у листопаді 2016 року під час обрізки дерев в Ужгороді серйозно травмували дитину.