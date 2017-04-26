У Львові на будівлю впало дерево

На місце прибули комунальні служби, які розкрижували та прибрали дерево.

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“Це будівля гуртожитку СК „Динамо“. Дерево пошкодило частково дах та вікна. Служби вже працюють на місці. Очікуємо техніку, щоб розкрижувати дерево”, — розповіла Галина Гладяк, голова Сихівської РА.

Внаслідок інциденту постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру двом працівникам приватного підприємства, які у листопаді 2016 року під час обрізки дерев в Ужгороді серйозно травмували дитину.