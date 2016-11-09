Президент США заявил, что гордится Х.Клинтон
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Барак Обама рассказал, что гордится деятельностью кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом он сказал на брифинге по результатам выборов, передает УНН.
"Я горжусь Клинтон как никогда, она посвятила свою жизнь службе государства, она была лучшей первой леди была прекрасным первым сенатором для штата Нью-Йорк. Я горжусь ею", - сказал Б.Обама.
Кроме того, президент США отметил, что баллотирование Х.Клинтон на пост президента США свидетельствует о том, что женщина может добиться успеха в политике.
"То, что была она номинирована - это историческое событие, которое посылает определенные сообщения, можно добиться самых больших уровней в политике женщине", - добавил президент.
Также Б.Обама отметил, что убежден, что Х.Клинтон будет продолжать работу на благо американцев.