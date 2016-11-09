Президент США заявил, что гордится Х.Клинтон

"Я горжусь Клинтон как никогда, она посвятила свою жизнь службе государства, она была лучшей первой леди была прекрасным первым сенатором для штата Нью-Йорк. Я горжусь ею", - сказал Б.Обама.

Кроме того, президент США отметил, что баллотирование Х.Клинтон на пост президента США свидетельствует о том, что женщина может добиться успеха в политике.

"То, что была она номинирована - это историческое событие, которое посылает определенные сообщения, можно добиться самых больших уровней в политике женщине", - добавил президент.

Также Б.Обама отметил, что убежден, что Х.Клинтон будет продолжать работу на благо американцев.