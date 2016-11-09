Президент США заявив, що пишається Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент США Барак Обама розповів, що пишається діяльністю кандидата у президенти США Хілларі Клінтон. Про це він сказав на брифінгу за результатами виборів, передає УНН.
“Я пишаюся Клінтон як ніколи, вона присвятила своє життя службі держави, вона була кращою першою леді була прекрасним першим сенатором для штату Нью-Йорк. Я пишаюся нею”, — сказав Б.Обама.
Крім того, президент США відзначив, що балотування Х.Клінтон на посаду президента США свідчить про те, що жінка може добитися успіху у політиці.
“Те, що було її номіновано — це історична подія, яка посилає певні повідомлення, що можна добитися найбільших рівнів у політиці жінці”, — додав президент.
Також Б.Обама зазначив, що переконаний, що Х.Клінтон буде продовжувати роботу на благо американців.