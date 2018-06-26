Президент: продвигаем европейский План поддержки Украины вроде "Плана Маршалла"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Украина планирует более тесную интеграцию с ЕС в энергетической и цифровой сферах. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая перед студентами и преподавателями Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во вторник, передает УНН.
"Продолжаем работу над продвижением запуска европейского Плана поддержки Украины вроде "Плана Маршалла", - заявил Президент.
Глава государства подчеркнул важность новых инвестиционных проектов для страны и сообщил, что в эти дни в столице Дании проходит II Международная инвестиционная конференция в поддержку Украины. При этом он отметил, что запланирован ряд важных переговоров с международными партнерами Украины и международными финансовыми организациями, включая МВФ.
"И в Киев, в Украину поступят новые инвестиционные проекты", - отметил Порошенко.
Глава государства также сообщил, что через две недели в Брюсселе на саммите Украина-ЕС, который состоится 9 июля, он планирует обсудить с руководством и лидерами Европейского Союза дальнейшие пути углубления политической ассоциации Украины и ЕС, включая создание Энергетического союза, Цифровой союза и других направлений, в которых "Украина и Европа должны создать более тесную интеграцию".
Напомним, в начале апреля в ходе визита в Киев евродепутат Лайма Андрикене заявила, что в документах Европарламента нет "Плана Маршалла", однако предложен новый формат "Восточного партнерства +", который направлен на оказание помощи Украине, Грузии и Молдове.