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Президент: продвигаем европейский План поддержки Украины вроде "Плана Маршалла"

Президент: продвигаем европейский План поддержки Украины вроде "Плана Маршалла"

Киев  •  УНН

 • 9310 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Украина планирует более тесную интеграцию с ЕС в энергетической и цифровой сферах. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая перед студентами и преподавателями Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во вторник, передает УНН.

"Продолжаем работу над продвижением запуска европейского Плана поддержки Украины вроде "Плана Маршалла", - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул важность новых инвестиционных проектов для страны и сообщил, что в эти дни в столице Дании проходит II Международная инвестиционная конференция в поддержку Украины. При этом он отметил, что запланирован ряд важных переговоров с международными партнерами Украины и международными финансовыми организациями, включая МВФ.

"И в Киев, в Украину поступят новые инвестиционные проекты", - отметил Порошенко.

Глава государства также сообщил, что через две недели в Брюсселе на саммите Украина-ЕС, который состоится 9 июля, он планирует обсудить с руководством и лидерами Европейского Союза дальнейшие пути углубления политической ассоциации Украины и ЕС, включая создание Энергетического союза, Цифровой союза и других направлений, в которых "Украина и Европа должны создать более тесную интеграцию".

Напомним, в начале апреля в ходе визита в Киев евродепутат Лайма Андрикене заявила, что в документах Европарламента нет "Плана Маршалла", однако предложен новый формат "Восточного партнерства +", который направлен на оказание помощи Украине, Грузии и Молдове.

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