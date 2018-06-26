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Президент: просуваємо європейський План підтримки України на зразок "Плану Маршалла"

Президент: просуваємо європейський План підтримки України на зразок "Плану Маршалла"

Київ • УНН

 • 9312 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Україна планує більш тісну інтеграцію з ЄС в енергетичній та цифровій сферах. Про це заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи перед студентами та викладачами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у вівторок, передає УНН.

"Продовжуємо роботу над просуванням запуску європейського Плану підтримки України на зразок "Плану Маршалла", - заявив Президент.

Глава держави акцентував на важливості нових інвестиційних проектів для країни та повідомив, що в ці дні в столиці Данії відбувається ІІ Міжнародна інвестиційна конференція на підтримку України. При цьому він зазначив, що запланована низка важливих переговорів з міжнародними партнерами України та міжнародними фінансовими організаціями, включаючи МВФ.

"І до Києва, до України надійдуть нові інвестиційні проекти", - зазначив Порошенко.

Глава держави також повідомив, що за два тижні в Брюсселі на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 9 липня, він планує обговорити з керівництвом та лідерами Європейського Союзу подальші шляхи поглиблення політичної асоціації України та ЄС, включно зі створенням Енергетичного союзу, Цифрового союзу та інших напрямків, в яких "Україна та Європа мають створити більш тісну інтеграцію".

Нагадаємо, на початку квітня в ході візиту до Києва євродепутат Лайма Андрікене заявила, що у документах Європарламенту немає "Плану Маршалла", однак запропоновано новий формат "Східного партнерства+", який спрямований на надання допомоги Україні, Грузії і Молдові.

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