Президент: просуваємо європейський План підтримки України на зразок "Плану Маршалла"

"Продовжуємо роботу над просуванням запуску європейського Плану підтримки України на зразок "Плану Маршалла", - заявив Президент.



Глава держави акцентував на важливості нових інвестиційних проектів для країни та повідомив, що в ці дні в столиці Данії відбувається ІІ Міжнародна інвестиційна конференція на підтримку України. При цьому він зазначив, що запланована низка важливих переговорів з міжнародними партнерами України та міжнародними фінансовими організаціями, включаючи МВФ.



"І до Києва, до України надійдуть нові інвестиційні проекти", - зазначив Порошенко.



Глава держави також повідомив, що за два тижні в Брюсселі на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 9 липня, він планує обговорити з керівництвом та лідерами Європейського Союзу подальші шляхи поглиблення політичної асоціації України та ЄС, включно зі створенням Енергетичного союзу, Цифрового союзу та інших напрямків, в яких "Україна та Європа мають створити більш тісну інтеграцію".



Нагадаємо, на початку квітня в ході візиту до Києва євродепутат Лайма Андрікене заявила, що у документах Європарламенту немає "Плану Маршалла", однак запропоновано новий формат "Східного партнерства+", який спрямований на надання допомоги Україні, Грузії і Молдові.



