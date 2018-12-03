Президент предлагает внести изменения в закон о военном положении

В ВР зарегистрирован проект Закона №9357 о внесении изменения в статью 28 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.



Текст законопроекта пока на сайте еще не обнародованы.



Напомним, в соответствии с действующим правовым режимом военного положения есть ограничения, что проведение местных выборов касаются Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.

ЦИК рекомендовала терризбиркомам Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, в которых введено военное положение, обеспечить неукоснительное соблюдение требований закона о правовом режиме военного положения о запрете проведения выборов с 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14-00 26 декабря 2018. Терризбиркомам в указанных областях Украины, по состоянию на 26 ноября 2018 занимались подготовкой и проведением местных выборов, рекомендуется прекратить такую ​​деятельность.

Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.



25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченны в плен члены их экипажей.



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В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение.



