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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент приветствовал решение Киевсовета выделить землю для мемориала Героев Небесной Сотни

Киев • УНН

 • 8463 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Киевского городского совета выделить земельный участок Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Президент приветствовал решение Киевсовета выделить землю для мемориала Героев Небесной Сотни

"Мемориалу на Аллее Героев Небесной Сотни - быть. Раньше я отдал распоряжение, чтобы вопрос выделения земельного участка был решен. И сегодня Киевсовет принял соответствующее решение.

Убежден, сооружения этого важнейшего для украинской истории комплекса станет по-настоящему всенародным делом. Как и Майдан, который сплотил граждан разных слоев, взглядов, вероисповеданий, состояния в борьбе за общее будущее", - отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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