Президент приветствовал решение Киевсовета выделить землю для мемориала Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Киевского городского совета выделить земельный участок Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мемориалу на Аллее Героев Небесной Сотни - быть. Раньше я отдал распоряжение, чтобы вопрос выделения земельного участка был решен. И сегодня Киевсовет принял соответствующее решение.
Убежден, сооружения этого важнейшего для украинской истории комплекса станет по-настоящему всенародным делом. Как и Майдан, который сплотил граждан разных слоев, взглядов, вероисповеданий, состояния в борьбе за общее будущее", - отметил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка.