Президент приветствовал решение Киевсовета выделить землю для мемориала Героев Небесной Сотни

"Мемориалу на Аллее Героев Небесной Сотни - быть. Раньше я отдал распоряжение, чтобы вопрос выделения земельного участка был решен. И сегодня Киевсовет принял соответствующее решение.

Убежден, сооружения этого важнейшего для украинской истории комплекса станет по-настоящему всенародным делом. Как и Майдан, который сплотил граждан разных слоев, взглядов, вероисповеданий, состояния в борьбе за общее будущее", - отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка.