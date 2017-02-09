Президент привітав рішення Київради виділити землю для меморіалу Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Київської міської ради виділити земельну ділянку Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності. Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні — бути. Раніше я віддав розпорядження, щоб питання виділення земельної ділянки було вирішене. І сьогодні Київрада ухвалила відповідне рішення.
Переконаний, спорудження цього надзвичайно важливого для української історії комплексу стане по-справжньому всенародною справою. Як і Майдан, який згуртував громадян різних верств, поглядів, віросповідань, статків у боротьбі за спільне майбутнє”, — зазначив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.