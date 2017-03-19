Президент поздравил с днем рождения Лину Костенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения украинскую писательницу Лину Костенко. Поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
"Сердечные поздравления Лине Костенко с днем рождения!
Для меня, как и для всех украинцев, этот день - возможность низко поклониться великому Поэту эпохи, чье имя стало символом национальной чести и достоинства. Пусть великое слово Лины Васильевны - слово любви, надежды, свободы - и продолжает вести нас "благородными путями", - написал П.Порошенко.
Отметим, сегодня украинская писательница-шестидесятница Л.Костенко празднует свое 87-летие.
Как сообщал УНН, Л.Костенко написала несколько десятков книг. Ее произведения переведены на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.