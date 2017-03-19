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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 101821 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116768 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131890 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139467 просмотра

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11 марта, 14:12 • 130111 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121258 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106886 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107791 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104014 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Президент поздравил с днем ​​рождения Лину Костенко

Президент поздравил с днем ​​рождения Лину Костенко

Киев • УНН

 • 12350 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем ​​рождения украинскую писательницу Лину Костенко. Поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Сердечные поздравления Лине Костенко с днем ​​рождения!

Для меня, как и для всех украинцев, этот день - возможность низко поклониться великому Поэту эпохи, чье имя стало символом национальной чести и достоинства. Пусть великое слово Лины Васильевны - слово любви, надежды, свободы - и продолжает вести нас "благородными путями", - написал П.Порошенко.

Отметим, сегодня украинская писательница-шестидесятница Л.Костенко празднует свое 87-летие.

Как сообщал УНН, Л.Костенко написала несколько десятков книг. Ее произведения переведены на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.

 

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