Президент поздравил с днем ​​рождения Лину Костенко

"Сердечные поздравления Лине Костенко с днем ​​рождения!

Для меня, как и для всех украинцев, этот день - возможность низко поклониться великому Поэту эпохи, чье имя стало символом национальной чести и достоинства. Пусть великое слово Лины Васильевны - слово любви, надежды, свободы - и продолжает вести нас "благородными путями", - написал П.Порошенко.

Отметим, сегодня украинская писательница-шестидесятница Л.Костенко празднует свое 87-летие.

Как сообщал УНН, Л.Костенко написала несколько десятков книг. Ее произведения переведены на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.