Ліна Костенко відзначає день народження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав із днем народження українську письменницю Ліну Костенко. Привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
“Сердечні вітання Ліні Костенко із днем народження!
Для мене, як і для всіх українців, цей день — нагода низько вклонитися великому Поету епохи, чиє ім’я стало символом національної честі та гідності. Нехай величне слово Ліни Василівни — слово любові, надії, свободи — і надалі веде нас „шляхетними шляхами“”, — написав П. Порошенко.
Зазначимо, сьогодні українська письменниця-шістдесятниця Л.Костенко святкує своє 87-річчя.
Як повідомляв УНН, Л.Костенко написала декілька десятків книг. Її твори перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовами.