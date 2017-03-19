Ліна Костенко відзначає день народження

“Сердечні вітання Ліні Костенко із днем народження!

Для мене, як і для всіх українців, цей день — нагода низько вклонитися великому Поету епохи, чиє ім’я стало символом національної честі та гідності. Нехай величне слово Ліни Василівни — слово любові, надії, свободи — і надалі веде нас „шляхетними шляхами“”, — написав П. Порошенко.

Зазначимо, сьогодні українська письменниця-шістдесятниця Л.Костенко святкує своє 87-річчя.

Як повідомляв УНН, Л.Костенко написала декілька десятків книг. Її твори перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовами.