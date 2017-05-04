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Президент подписал законы о повышении соцзащиты военнослужащих и членов их семей

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей" и закон "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о предоставлении членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи". Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Президент подписал законы о повышении соцзащиты военнослужащих и членов их семей

Как отмечается, Президент подписал законы в присутствии министра обороны Степана Полторака, начальника Генерального штаба Виктора Муженко и координаторов центров помощи участникам АТО Алексея Липириди и Анны Янчевско.

П.Порошенко заявил, что в 2014 году мобилизован снайпер получал 600 гривен в месяц, а сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 гривен в день. Кроме того, поручено повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линии в зоне АТО.

"На первой линии сегодня уровень доплаты должна составлять 7,5 тыс. гривен до уровня обеспечения. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тыс. гривен", - подчеркнул Президент.

Он также добавил, что совместными усилиями с волонтерами удалось существенно улучшить уровень вещевого, пищевого, медицинского, логистического обеспечения и вооружения.

Глава государства подчеркнул важность денежной компенсации семьям военных, погибших на передовой, и раненым защитникам.

"Мы даже в этих тяжелых условиях приняли решение о том, что повышаем на 50% (денежную компенсацию - ред.) И семья получит более 1,2 млн гривен от государства - если это (гибель военного - ред.) состоялось непосредственно в бою. Также на 50%, с 400 тыс. до около 640 тыс. гривен (повысилась - ред.) компенсация в случае инвалидности I группы", - рассказал Президент.

П.Порошенко также подчеркнул важность обеспечить ветеранов АТО качественным лечением и предоставить возможность пройти реабилитацию, в том числе психологическую. Он отметил принципиальность позиции по улучшению уровня защиты и предоставления дополнительных льгот, независимо от уровня материального обеспечения семьи - бесплатное получение лекарств, медицинских услуг, скидка в 50% на оплату жилья, пользования коммунальными услугами и тому подобное.

Как сообщал УНН, 13 апреля ВР поддержала законопроект об усилении социальной защиты семей погибших участников АТО.

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