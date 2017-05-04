Президент підписав закони щодо підвищення соцзахисту військових і членів їхніх сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей” та закон “Про внесення змін до статті 15 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї”. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
Як зазначається, Президент підписав закони в присутності міністра оборони Степана Полторака, начальника Генерального штабу Віктора Муженко та координаторів центрів допомоги учасникам АТО Олексія Ліпіріді та Анни Янчевсько.
П.Порошенко заявив, що у 2014 році мобілізований снайпер отримував 600 гривень на місяць, а сьогодні снайпер в зоні АТО отримує близько 600 гривень в день. Крім того, доручено підвищити рівень доплати для військових, що перебувають на першій ліній в зоні АТО.
“На першій лінії сьогодні рівень доплати має складати 7,5 тис. гривень до рівня забезпечення. І загальне грошове забезпечення вже може складати не менше 15 тис. гривень”, — наголосив Президент.
Він також додав, що спільними зусиллями з волонтерами вдалося суттєво покращити рівень речового, харчового, медичного, логістичного забезпечення та озброєння.
Глава держави наголосив на важливості грошової компенсації родинам військових, які загинули на передовій, та пораненим захисникам.
“Ми навіть в цих важких умовах прийняли рішення про те, що підвищуємо на 50% (грошову компенсацію — ред.) і родина отримає понад 1,2 млн гривень від держави — якщо це (загибель військового — ред.) відбулося безпосередньо в бою. Також на 50%, з 400 тис. до близько 640 тис. гривень (підвищилась — ред.) компенсація у випадку інвалідності І групи”, — розповів Президент.
П.Порошенко також наголосив на важливості забезпечити ветеранів АТО якісним лікуванням та надати можливість пройти реабілітацію, в тому числі психологічну. Він наголосив на принциповості позиції щодо покращення рівня захисту та надання додаткових пільг, незалежно від рівня матеріального забезпечення родини — безкоштовне отримання ліків, медичних послуг, знижка у 50% на сплату житла, користування комунальними послугами тощо.
Як повідомляв УНН, 13 квітня ВР підтримала законопроект щодо посилення соціального захисту сімей загиблих учасників АТО.