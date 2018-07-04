Президент подписал дисциплинарный устав Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал дисциплинарный устав Национальной полиции. Как передает корреспондент УНН, документ был подписан сегодня во время торжеств по случаю 3-летия со дня создания Национальной полиции Украины на Софийской площади в Киеве.
"Сейчас я подписываю Закон о дисциплинарном уставе НПУ. Он определяет полномочия полицейских, их руководителей, дисциплинарные взыскания и поощрения", - сказал Порошенко.
Он выразил убеждение, что этот устав прибавит порядка в полицейских рядах.
Напомним, 15 марта 2018 года Верховная Рада утвердила дисциплинарный устав Нацполиции.
Как сообщал УНН, 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла законопроект "О Национальной полиции". Президент Украины подписал закон о "О Национальной полиции" 4 августа 2015 года. Однако новые полицейские начали выполнять свои обязанности еще с 4 июля.