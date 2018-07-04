Президент підписав дисциплінарний статут Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав дисциплінарний статут Національної поліції. Як передає кореспондент УНН, документ було підписано сьогодні під час урочистостей з нагоди 3-річчя з дня створення Національної поліції України на Софійській площі у Києві.
“Зараз я підписую Закон про дисциплінарний статут НПУ. Він визначає повноваження поліцейських, їхніх керівників, дисциплінарні стягнення та заохочення”, — сказав Порошенко.
Він висловив переконання, що цей статут додасть порядку в поліцейських лавах.
Нагадаємо, 15 березня 2018 року Верховна Рада затвердила дисциплінарний статут Нацполіції.
Як повідомляв УНН, 2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила законопроект "Про Національну поліцію". Президент України підписав закон про "Про Національну поліцію" 4 серпня 2015 року. Однак нові поліцейські розпочали виконувати свої обов’язки ще з 4 липня.