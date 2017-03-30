Президент во время встречи с главой ЕП отметил усиление санкций против России

"П.Порошенко проинформировал Президента Европарламента о развитии ситуации на Донбассе, в частности о провокационных действиях России, которые подрывают мирный процесс и дальнейшую реализацию минских договоренностей. П.Порошенко подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного режима в отношении России к восстановлению Украиной территориальной целостности, включая Крым", - отметили в пресс-службе Админитсрации Президента.

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Также Президент пригласил А.Таяни посетить с визитом Украину.