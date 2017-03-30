Президент під час зустрічі з главою ЄП наголосив на посиленні санкцій щодо Росії

“П.Порошенко поінформував Президента Європарламенту про розвиток ситуації на Донбасі, зокрема про провокативні дії Росії, які підривають мирний процес та подальшу реалізацію мінських домовленостей. П.Порошенко наголосив на важливості збереження і посилення санкційного режиму щодо Росії до відновлення Україною територіальної цілісності, включаючи Крим”, — зазначили у прес-службі Адмінітсрації Президента.

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Також, Президент запросив А.Таяні відвідати з візитом Україну.