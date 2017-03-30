Президент під час зустрічі з главою ЄП наголосив на посиленні санкцій щодо Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Європарламенту Антоніо Таяні наголосив на продовженні і посиленні санкцій щодо Російської Федерації, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
“П.Порошенко поінформував Президента Європарламенту про розвиток ситуації на Донбасі, зокрема про провокативні дії Росії, які підривають мирний процес та подальшу реалізацію мінських домовленостей. П.Порошенко наголосив на важливості збереження і посилення санкційного режиму щодо Росії до відновлення Україною територіальної цілісності, включаючи Крим”, — зазначили у прес-службі Адмінітсрації Президента.
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Також, Президент запросив А.Таяні відвідати з візитом Україну.