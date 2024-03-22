Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

Сегодняшняя масштабная атака армии рф на украинские города только укрепляет решимость ПАСЕ поддерживать Украину. Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос, передает УНН.

Еще одна бессонная ночь для Украины, которая подверглась очередному массированному ракетному удару со стороны России прошлой ночью. Как и недавние атаки на Одессу и Николаев, он унес жизни невинных людей и нанес ущерб гражданской инфраструктуре. Но это только укрепляет нашу решимость поддерживать Украину! - написал Президент ПАСЕ в соцсети X.

Напомним

В результате сегодняшней массированной атаки рф предварительно известно о по меньшей мере 3 погибших и более 15 раненых в двух областях, под ударом оказались 11 областей.

Повреждены десятки объектов энергетической системы Украины. Аварийные отключения света введены в 7 областях.