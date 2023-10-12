Президент Палестины встретится с госсекретарем США - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в пятницу, сообщил палестинский чиновник рано в четверг. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Известно, что Аббас управляет оккупированным Западным берегом, а ХАМАС - Сектором Газа.
Также генеральный секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейн Аль-Шейх сообщил, что президент Палестины Аббас встретится с королем Иордании Абдаллой в Аммане в четверг.
Контекст
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.
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