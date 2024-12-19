Президент объяснил, почему Украина не может жить в состоянии замороженной войны

Украина не может жить в состоянии замороженной войны, для прекращения огня необходимо понимание ситуации на будущее. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

По вопросу прекращения огня. Мы должны с вами понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о прекращении огня в любом конфликте, в любой войне люди знают, что будет после, чем все закончится. Надо знать, что завтра для того, чтобы сегодня делать cease-fire (прекращение огня - ред.), а в противном случае вы просто делаете замороженный конфликт и все