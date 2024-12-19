Президент объяснил, почему Украина не может жить в состоянии замороженной войны
Киев • УНН
Президент пояснил, что для прекращения огня необходимо четкое понимание будущего и гарантии безопасности. Зеленский отметил, что Европа и США могут приблизить справедливое завершение войны.
Украина не может жить в состоянии замороженной войны, для прекращения огня необходимо понимание ситуации на будущее. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.
По вопросу прекращения огня. Мы должны с вами понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о прекращении огня в любом конфликте, в любой войне люди знают, что будет после, чем все закончится. Надо знать, что завтра для того, чтобы сегодня делать cease-fire (прекращение огня - ред.), а в противном случае вы просто делаете замороженный конфликт и все
Поэтому по его словам, Украине нужны гарантии безопасности.
«Сильная позиция Украины и гарантии безопасности. Безусловно Украина хочет окончания войны, устойчивого мира и безусловно Россия этого не хочет и постоянно это демонстрирует», - сказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский заявлял, что Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы США могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.