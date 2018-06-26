Президент обсудил с Генсеком НАТО размещение миротвоцив ООН на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Петр Порошенко сообщил Генеральному секретарю о развитии событий на Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН", - сообщили в АП.
Как отмечается, Президент выразил благодарность НАТО за последовательную и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии российской агрессии.
Напомним, глава МИД Климкин недавно заявил, что прогресса в вопросе миротворцев на Донбассе пока нет.