Президент обговорив з Генсеком НАТО розміщення миротворців ООН на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, під час якої наголосив на важливості розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Петро Порошенко поінформував Генерального секретаря про розвиток подій на Донбасі та наголосив на важливості розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН", - повідомили в АП.
Як зазначається, Президент висловив вдячність НАТО за послідовну та незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та солідарність у протидії російській агресії.
Нагадаємо, голова МЗС Клімкін нещодавно заявив, що прогресу в питанні миротворців на Донбасі поки немає.