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Президент обговорив з Генсеком НАТО розміщення миротворців ООН на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, під час якої наголосив на важливості розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Петро Порошенко поінформував Генерального секретаря про розвиток подій на Донбасі та наголосив на важливості розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН", - повідомили в АП.

Як зазначається, Президент висловив вдячність НАТО за послідовну та незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та солідарність у протидії російській агресії.

Нагадаємо, голова МЗС Клімкін нещодавно заявив, що прогресу в питанні миротворців на Донбасі поки немає.

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