Президент: не знаю, какая судьба ждет Р.Насирова

"Я, возможно, первый президент, который может ответить на вопрос о судьбе Р.Насирова: "Я не знаю". И это как раз признак демократической страны", - сказал он.

Президент отметил, что счастлив ведь не знает и не может комментировать суть дела.

"Я мечтаю о том, чтобы в Украине не было возможности и желания быть проинформированным о ходе расследования. И председатель САП Н.Холодницкий и председатель НАБУ А.Сытник могут подтвердить, что за два года их работы я не позвонил, не поинтересовался, ни попросил ни по одному делу. Я уверен, что это установление новых традиций", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, 14 марта заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире одного из телеканалов, следствие имеет достаточную доказательную базу по делу отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова.

Как сообщал УНН, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.