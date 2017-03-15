Президент: не знаю, какая судьба ждет Р.Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не может ответить на вопрос о дальнейшей судьбе отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Я, возможно, первый президент, который может ответить на вопрос о судьбе Р.Насирова: "Я не знаю". И это как раз признак демократической страны", - сказал он.
Президент отметил, что счастлив ведь не знает и не может комментировать суть дела.
"Я мечтаю о том, чтобы в Украине не было возможности и желания быть проинформированным о ходе расследования. И председатель САП Н.Холодницкий и председатель НАБУ А.Сытник могут подтвердить, что за два года их работы я не позвонил, не поинтересовался, ни попросил ни по одному делу. Я уверен, что это установление новых традиций", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, 14 марта заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире одного из телеканалов, следствие имеет достаточную доказательную базу по делу отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова.
Как сообщал УНН, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.