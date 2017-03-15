Президент: не знаю, яка доля чекає Р.Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що він не може відповісти на питання про подальшу долю відстороненого глави ДФС Романа Насірова. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
"Я, можливо, перший президент, який може відповісти на питання про долю Р.Насірова: "Я не знаю". І це якраз є ознака демократичної країни", - сказав він.
Президент відзначив, що щасливий адже не знає і не може коментувати сутність справи.
"Я мрію про те, щоб в Україні не мав можливості і бажання бути проінформованим про хід розслідування. І голова САП Н.Холодницький і голова НАБУ А.Ситник можуть підтвердити, що за два роки їх роботи я не подзвонив, не поцікався, не попросив щодо жодної справи. Я впевнений, що це встановлення нових традицій", - наголосив П.Порошенко.
Нагадаємо, 14 березня заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.
Як повідомляв УНН, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.