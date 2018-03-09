Президент приказал главе СБУ взять под личный контроль расследование дела Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем СБУ Василием Грицаком, призвал последнего взять под личный контроль расследование в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, передает УНН.
"Я прошу взять генерала Грицака взять под личный контроль, даже не прошу, а приказываю - взять под личный контроль расследование этого дела. Хочу подчеркнуть: речь идет не о перевозчике, вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", - сказал П.Порошенко.
Президент приказал СБУ расследовать и в кратчайшие сроки привлечь к ответственности виновных, а также проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан. По его словам, целью этих мероприятий была дестабилизация ситуации в Украине и украинское общество.
"Доказательства для этого, по крайней мере то, что мне сообщил председатель СБУ, неопровержимы", - подытожил он.
Как сообщал УНН, 8 марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали в 9:15 в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.
9 марта Шевченковский районный суд Киева начал избрании меры пресечения В.Рубан.
В суде В.Рубан заявил, что не знал о том, что перевозит оружие.