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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38587 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54101 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57653 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102130 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93214 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103690 просмотра

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Президент приказал главе СБУ взять под личный контроль расследование дела Рубана

Президент приказал главе СБУ взять под личный контроль расследование дела Рубана

Киев  •  УНН

 • 17513 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем СБУ Василием Грицаком, призвал последнего взять под личный контроль расследование в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, передает УНН.

"Я прошу взять генерала Грицака взять под личный контроль, даже не прошу, а приказываю - взять под личный контроль расследование этого дела. Хочу подчеркнуть: речь идет не о перевозчике, вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", - сказал П.Порошенко.

Президент приказал СБУ расследовать и в кратчайшие сроки привлечь к ответственности виновных, а также проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан. По его словам, целью этих мероприятий была дестабилизация ситуации в Украине и украинское общество.

"Доказательства для этого, по крайней мере то, что мне сообщил председатель СБУ, неопровержимы", - подытожил он.

Как сообщал УНН, 8 марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали в 9:15 в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.

9 марта Шевченковский районный суд Киева начал избрании меры пресечения В.Рубан.

В суде В.Рубан заявил, что не знал о том, что перевозит оружие.

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