Президент наказав голові СБУ взяти під особистий контроль розслідування справи Рубана
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою СБУ Василем Грицаком, закликав останнього взяти під особистий контроль розслідування щодо керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, передає УНН.
“Я прошу взяти генерала Грицака взяти під особистий контроль, навіть не прошу, а наказую — взяти під особистий контроль розслідування цієї справи. Хочу наголосити: мова йде не про перевізника, ви отримаєте абсолютно неспростовні докази, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка для цього була задіяна мережа”, — сказав П.Порошенко.
Президент наказав СБУ розслідувати і в найкоротший термін притягти до відповідальності винних, а також проінформувати суспільство і забезпечити мир та спокій громадян. За його словами, метою цих заходів була дестабілізація ситуації в Україні і українське суспільство.
“Докази для цього, принаймні те що мені повідомив голова СБУ, є неспростовні”, — підсумував він.
Як повідомляв УНН, 8 березня керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана затримали о 9:15 у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука узазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.
9 березня Шевченківський районний суд міста Києва почав обрання запобіжного заходу В.Рубану.
У суді В.Рубан заявив, що не знав про те, що перевозить зброю.