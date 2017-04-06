Президент: предоставление "безвиза" - символ принадлежности к объединенной Европе

"Это - еще больше гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта. Это - символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина - часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности. Это свидетельство стратегической правильности нашего европейского выбора, успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу", - отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.