Президент: предоставление "безвиза" - символ принадлежности к объединенной Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Предоставление "безвиза" для граждан Украины - это символ принадлежности к объединенной Европе. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время официального обращения относительно решения Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, передает УНН.
"Это - еще больше гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта. Это - символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина - часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности. Это свидетельство стратегической правильности нашего европейского выбора, успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу", - отметил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.