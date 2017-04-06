Президент: надання "безвізу" є символом приналежності до об’єднаної Європи

“Це — ще більші гордість за українське громадянство та привабливість українського паспорту. Це — символ приналежності України до спільного європейського цивілізаційного простору. Це яскравий маркер того, що Україна — частина об’єднаної Європи, від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо спільні цінності. Це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору, успішності та безповоротності нашого курсу на інтеграцію до Європи”, — зазначив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.