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Президент может уговорить И.Грынива не уходить с должности главы фракции - нардеп

Киев • УНН

 • 14702 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко может уговорить главу парламентской фракции "БПП", народного депутата Игоря Грынива не уходить с должности. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины Борислав Розенблат.

"Слухи (о том, что И.Грынив хочет уйти с должности главы фракции БПП - ред.) были уже очень давно, но заявления господина Грынива не было", - сказал Б.Розенблат.

Он отметил, что в случае, если И.Грынив все же покинет пост главы фракции, то кандидатов на его место будет очень много.

Отвечая на вопрос может ли новым председателем фракции БПП стать нынешний заместитель главы - народный депутат Ирина Луценко Б.Розенблат отметил: "Она очень мощный человек, мощный депутат, мощная заместитель председателя фракции и все может быть. Не будем ничего отклонять. Но многие люди, с которыми я общался, отмечают, что такая преемственность будет не очень хорошо отображаться на фракции, потому что Луценко был, потом Грынив, а теперь снова Луценко, то есть будет много вопросов", - сказал Б.Розенблат.

Он отметил, что официального заявления И.Грынива пока не видел.

"Я думаю, что Президент все же найдет с ним возможности, чтобы он остался, потому что он такая кандидатура, которая в основе всех", - сказал Б.Розенблат.

Как сообщал УНН, руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив ни разу не заявлял о том, что хочет покинуть свой пост.

Украинские Национальные Новости

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