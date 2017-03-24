Президент може вмовити І.Гриніва не йти з посади голови фракції — нардеп

“Чутки (про те, що І.Гринів хоче піти з посади голови фракції БПП — ред.) були вже дуже давно, але заяви пана Гриніва не було”, — сказав Б.Розенблат.

Він зазначив, що в разі, якщо І.Гринів все ж залишить посаду голови фракції, то кандидатів на його місце буде дуже багато.

Відповідаючи на запитання чи може новим головою фракції БПП стати нинішній заступник голови — народний депутат Ірина Луценко Б.Розенблат зазначив: “Вона дуже потужна людина, потужний депутат, потужна заступник голови фракції і все може бути. Не будемо нічого відхиляти. Але багато людей, з якими я спілкувався, зазначають, що така спадкоємність буде не дуже добре відображатися на фракції, тому що Юрій Віталійович Луценко був, потім Гринів, а тепер знову Луценко, тобто буде багато питань”, — сказав Б.Розенблат.

Він зазначив, що офіційної заяви І.Гриніва поки не бачив.

“Я думаю, що Президент все таки знайде з ним можливості, щоб він залишився, тому що він така кандидатура, яка в основі всіх”, — сказав Б.Розенблат.

Як повідомляв УНН, керівник фракції “Блок Петра Порошенка” Ігор Гринів жодного разу не заявляв про те, що хоче залишити свою посаду.