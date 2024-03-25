Президент Литвы назначил Кащюнаса новым главой Минобороны

В понедельник, 25 марта, президент Литовской Республики Гитанас Науседа назначил Лауринаса Кащюнаса министром национальной обороны. Об этом сообщила канцелярия литовского президента, пишет УНН.

Президент, в соответствии со статьей 84, пункт 7 Конституции Литовской Республики и учитывая предложения Премьер-министра Литовской Республики Ингриды Шимоните, подписал указ о назначении Лауринаса Кащюнаса министром национальной обороны, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что отдельно Науседа подписал указ об увольнении с должности министра национальной обороны Арвидаса Анушасукаса, который ранее подал в отставку.

Напомним

Литва поддерживает чешскую инициативу по закупке и передаче Украине артиллерийских боеприпасов из-за пределов ЕС, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.