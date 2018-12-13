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Президент Колумбии отверг обвинения в инициировании враждебных действий против Венесуэлы

Киев • УНН

 • 6183 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Колумбия не инициирует какие-либо враждебные действия против Венесуэлы и не вынашивает подобные планы. Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке в среду на пресс-конференции в Кали (административный центр западного департамента Валье-дель-Каука), передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Президент Колумбии отверг обвинения в инициировании враждебных действий против Венесуэлы

“Колумбия ни при каких обстоятельствах не инициирует какие-либо враждебные акты в отношении какой-либо страны региона и не думает об этом”, — цитирует Дуке агентство EFE.

Президент Колумбии также отметил, что колумбийцы не позволят никому обвинять Колумбию в подготовке заговоров. “Эти обвинения должны быть отвергнуты всеми колумбийцами”, — отметил Дуке.

В среду президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на пресс-конференции, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимается разработкой планов по его свержению и убийству. “Правительство президента Колумбии Ивана Дуке является соучастником его (Болтона) плана по развязыванию насилия в нашей стране”, — утверждал венесуэльский лидер.

Как сообщал УНН, Мадуро обвинил США в планировании госпереворота в Венесуэле.

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