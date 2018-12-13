Президент Колумбії відкинув звинувачення в ініціюванні ворожих дій проти Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Колумбія не ініціює будь-які ворожі дії проти Венесуели і не виношує подібні плани. Про це заявив президент Колумбії Іван Дуке в середу на прес-конференції в Калі (адміністративний центр західного департаменту Вальє-дель-Каука), передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
“Колумбія ні при яких обставинах не ініціює будь-які ворожі акти по відношенню до будь-якої країни регіону і не думає про це”, — цитує Дуке агентство EFE.
Президент Колумбії також зазначив, що колумбійці не дозволять нікому звинувачувати Колумбію в підготовці змов. “Ці звинувачення повинні бути відкинуті усіма колумбійцями”, — зазначив Дуке.
У середу президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив на прес-конференції, що помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон займається розробкою планів з його повалення і вбивства. “Уряд президента Колумбії Івана Дуке є співучасником його (Болтона) плану по розв’язанню насильства в нашій країні”, — стверджував венесуельський лідер.
Як повідомляв УНН, Мадуро звинуватив США в плануванні держперевороту у Венесуелі.