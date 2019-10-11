Президент хочет вернуть в Украину граждан, которые выехали в Беларусь из оккупированного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть на территорию государства украинцев, выехавших из оккупированного Донбасса в Беларусь. Об этом он заявил на пресс-марафоне в четверг, передает корреспондент УНН.
"Мы знаем, что какое-то количество людей, есть тысячи, десятки тысяч людей из оккупированного Донбасса, переехали в Беларусь. Я знаю, что белорусская сторона предоставила им хорошие условия, разместила, помогала гуманитарно с рабочими местами. Я честно, хотел бы, если есть какие-то проблемы или если нет проблем на территории Беларуси, я бы хотел, чтобы наши украинцы переехали в Украину. Кто чувствует себя украинцем и хочет быть украинцем, чтобы они приехали к нам", - сказал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о тех отраслях, которые являются приоритетными в экономических отношениях с Беларусью.