Президент хоче повернути в Україну громадян, які виїхали до Білорусі з окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський хоче повернути на територію держави українців, які виїхали з окупованого Донбасу до Білорусі. Про це він заявив на прес-марафоні у четвер, передає кореспондент УНН.
"Ми знаємо, що якась кількість людей, є тисячі, десятки тисяч людей з окупованого Донбасу, які переїхали до Білорусі. Я знаю, що білоруська сторона надала їм гарні умови, розмістила, допомагала гуманітарно, з робочими місцями. Я чесно, хотів би, якщо є якісь проблеми або якщо немає проблем на території Білорусі, я б хотів, щоб наші українці переїхали в Україну. Хто відчуває себе українцем і хоче бути українцем, щоб вони приїхали до нас", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про ті галузі, які є пріоритетними у економічних стосунках з Білоруссю.