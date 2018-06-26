Президент и Генсек НАТО призвали освободить украинских заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали освободить всех украинских заложников, удерживаемых в России и на оккупированных территориях. Об этом по итогам их телефонного разговора сообщили в пресс-службе АП, передает УНН.
"Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, удерживаемых в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", - сообщили в АП.
Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который в заключении в РФ голодает уже более 40 дней.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.