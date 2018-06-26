Президент и Генсек НАТО призвали освободить украинских заложников

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 25784 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74008 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103058 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118502 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138704 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144223 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182199 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156963 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143051 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130684 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Президент и Генсек НАТО призвали освободить украинских заложников

Президент и Генсек НАТО призвали освободить украинских заложников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали освободить всех украинских заложников, удерживаемых в России и на оккупированных территориях. Об этом по итогам их телефонного разговора сообщили в пресс-службе АП, передает УНН.

"Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, удерживаемых в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", - сообщили в АП.

Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который в заключении в РФ голодает уже более 40 дней.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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