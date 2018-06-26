Президент і Генсек НАТО закликали звільнити українських заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко і Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликали звільнити всіх українських заручників, утримуваних у Росії і на окупованих територіях. Про це за підсумками їхньої телефонної розмови повідомили у прес-службі АП, передає УНН.
"Петро Порошенко та Йєнс Столтенберг закликали якомога швидше звільнити всіх українських заручників, які утримуються у в’язницях як на території Росії, так і на окупованих територіях", - повідомили в АП.
Нагадаємо, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який в ув'язнені в РФ голодує вже більше 40 днів.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.