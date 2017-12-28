Президент готовит стратегию возвращения из российских тюрем украинцев - Луценко

“Петр Порошенко планирует провести серьезную работу по возврату наших ребят, которые осуждены в России. Для того и сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и она будет серьезно воплощена в жизнь”, — сообщила она.

Как сообщал УНН, Порошенко назвал чудом освобождения из плена 74 украинских.